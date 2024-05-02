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Бу Свенссон может летом возглавить клуб Бундеслиги

Германия

Об этом сообщает Kicker

Бу Свенссон может летом возглавить клуб Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как появилась информация о возможном прекращении сотрудничества "Униона" с Ненадом Бьелицей, берлинский клуб занялся поисками нового тренера. Бу Свенссон является среди тех претендентов, который может возглавить команду этим летом.

Последним местом работы 44-летнего датчанина был "Майнц", который он тренировал до ноября 2023 года. Кроме того, Свенссон уже рассматривался как возможный преемник Урса Фишера в "Унионе", но тот не захотел брать на себя новую роль сразу после работы в "Майнце".

Добавим, что берлинский клуб еще не обеспечил себе прописку на следующий сезон Бундеслиги.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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