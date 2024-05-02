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Вингер Вердера привлек внимание нескольких европейских клубов
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" в этом сезоне выступает немного лучше, чем было в прошлом году. Несмотря на потерю своего ключевого бомбардира Никласа Фюллькруга, который играет в этом сезоне за дортмундскую "Боруссию", бременский клуб имеет в своем активе еще одного талантливого игрока, который привлек внимание нескольких клубов из других чемпионатов.
"Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Вильярреал" проявляют интерес к вингеру "Вердера" Джастину Нжинмаху. Хоть и руководство немецкого клуба планирует продлить с ним соглашение, но в случае хорошего предложения, бременцы готовы будут рассмотреть трансфер своего игрока.
Добавим, что в этом сезоне Джастин Нжинмах провел 24 матча, где отметился 6 голами и 2 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 млн евро.
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