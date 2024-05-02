Вингер Вердера привлек внимание нескольких европейских клубов

"Вердер" в этом сезоне выступает немного лучше, чем было в прошлом году. Несмотря на потерю своего ключевого бомбардира Никласа Фюллькруга, который играет в этом сезоне за дортмундскую "Боруссию", бременский клуб имеет в своем активе еще одного талантливого игрока, который привлек внимание нескольких клубов из других чемпионатов.

"Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Вильярреал" проявляют интерес к вингеру "Вердера" Джастину Нжинмаху. Хоть и руководство немецкого клуба планирует продлить с ним соглашение, но в случае хорошего предложения, бременцы готовы будут рассмотреть трансфер своего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Джастин Нжинмах провел 24 матча, где отметился 6 голами и 2 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 млн евро.