Рангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил свой отказ от предложения мюнхенской "Баварии".

"Я всем сердцем посвящён работе в сборной Австрии. Мне она очень нравится, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.



Хотел бы подчеркнуть, что не отказ "Баварии", а скорее решение сосредоточиться на своей команде и наших общих целях. Мы полностью сфокусированы на Евро и сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше", — приводит слова Рангника австрийская федерация футбола.