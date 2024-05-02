Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии
Дело не в мюнхенцах
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил свой
"Я всем сердцем посвящён работе в сборной Австрии. Мне она очень нравится, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.
Хотел бы подчеркнуть, что не отказ "Баварии", а скорее решение сосредоточиться на своей команде и наших общих целях. Мы полностью сфокусированы на Евро и сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше", — приводит слова Рангника австрийская федерация футбола.
Напомним, в финальной части чемпионата Европы-2024 Австрия сыграет в группе D с национальными командами Франции, Нидерландов и Польши.
Популярное сейчас
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- Санчо установил рекорд по голам в Бундеслиге
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО