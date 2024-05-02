  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Рангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии

Германия

Дело не в мюнхенцах

Рангник объяснил, почему отказался возглавить Баварию и остался в сборной Австрии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил свой отказ от предложения мюнхенской "Баварии".

"Я всем сердцем посвящён работе в сборной Австрии. Мне она очень нравится, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

Хотел бы подчеркнуть, что не отказ "Баварии", а скорее решение сосредоточиться на своей команде и наших общих целях. Мы полностью сфокусированы на Евро и сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше", — приводит слова Рангника австрийская федерация футбола.

Напомним, в финальной части чемпионата Европы-2024 Австрия сыграет в группе D с национальными командами Франции, Нидерландов и Польши.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Вольфсбурга этим летом может покинуть команду
yellow-arrow
Вингер Вердера привлек внимание нескольких европейских клубов
yellow-arrow
Бу Свенссон может летом возглавить клуб Бундеслиги
Австрия Ральф Рангник бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
oefb
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости