Нападающий Вольфсбурга этим летом может покинуть команду

"Вольфсбург" находится в шаге от официального сохранения прописки на следующий сезон. Несмотря на недостаточно удачную нынешнюю кампанию, некоторые игроки "волков" привлекают внимание своей игрой команды из Премьер-лиги.

Нападающий "Вольфсбурга" Йонас Винд склоняется к переходу в другой клуб, но руководство немцев пока не получало ни одного предложения из АПЛ относительно своего футболиста. В январе 2022 года 25-летний датчанин перешел из "Копенгагена" за 12 миллионов евро, а сейчас "волки", скорее всего, будут готовы говорить о 20 миллионах евро или больше.

Добавим, что в этом сезоне Йонас Винд провел 34 матча, где отметился 11 голами и 8 передачами.