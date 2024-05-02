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Нападающий Вольфсбурга этим летом может покинуть команду

Германия

Об этом сообщает Kicker

Нападающий Вольфсбурга этим летом может покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вольфсбург" находится в шаге от официального сохранения прописки на следующий сезон. Несмотря на недостаточно удачную нынешнюю кампанию, некоторые игроки "волков" привлекают внимание своей игрой команды из Премьер-лиги.

Нападающий "Вольфсбурга" Йонас Винд склоняется к переходу в другой клуб, но руководство немцев пока не получало ни одного предложения из АПЛ относительно своего футболиста. В январе 2022 года 25-летний датчанин перешел из "Копенгагена" за 12 миллионов евро, а сейчас "волки", скорее всего, будут готовы говорить о 20 миллионах евро или больше.

Добавим, что в этом сезоне Йонас Винд провел 34 матча, где отметился 11 голами и 8 передачами.

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Вольфсбург Йонас Винд
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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