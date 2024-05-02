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Главный тренер Штутгарта прокомментировал перспективу работы в Баварии
Генесс не планирует покидать свой клуб
Bavarian Football Works
Главный тренер "Штутгарта" Себастьян Хенесс прокомментировал перспективу работы в "Баварии" вместо Томаса Тухеля.
"Меня спрашивали об этом раньше, но ничего не изменилось. "Бавария" - исключительный клуб, они обязательно найдут хорошего наставника".
Себастьян Генесс возглавил "Штутгарт" возглавил команду летом 2023 года. Контракт специалиста с немецким клубом истекает в 2027 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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