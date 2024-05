Названа причина, почему Бавария не стремится возвращать Флика

"Бавария" сомневается по поводу возвращения Ханс-Дитера Флика на тренерский мостик.

Как сообщает Bayern & Germany с ссылкой на Bild, в мюнхенском клубе есть сомнения относительно того, способен ли 59-летний специалист успешно провести перестройку команды. К тому же, репутация Флика была изрядно подпорчена неудачного периода в сборной Германии. Отмечается, что на прямой контакт стороны пока не выходили.

Напомним, Флик уже возглавлял "Баварию" с 2019 по 2021 годы, и завоевал за этот период в клубе семь титулов.

