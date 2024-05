Рогер Шмидт стал одним из главных претендентов на пост главного тренера Баварии

После того, как Хаби Алонсо, Себастьян Генесс и Ральф Рангник решили остаться в своих командах, руководство "Баварии" вынуждено искать другого кандидата, который мог бы возглавить их клуб.

Так, среди главных претендентов на пост менеджера мюнхенцев стал Рогер Шмидт из "Бенфики". Бывший тренер "Байера" и "Зальцбурга" имеет контракт до 2026 года и отступные в размере 30 миллионов евро, но португальцы не совсем им довольны, поэтому получить его будет не сложно. Шмидта уже обсуждали в "Баварии" ранее, но он никогда не был одним из главных кандидатов, впрочем сейчас он находится высоко в списке.

From 'well informed agent circles', it is said that Bayern now want to go full force on Benfica head coach Roger Schmidt. The former Leverkusen and Salzburg coach is under contract until 2026 and has a €30m release clause, but Benfica are not entirely happy with him, therefore… pic.twitter.com/ldrimNHs3C