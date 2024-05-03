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Рогер Шмидт стал одним из главных претендентов на пост главного тренера Баварии

Германия

Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль

Рогер Шмидт стал одним из главных претендентов на пост главного тренера Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После того, как Хаби Алонсо, Себастьян Генесс и Ральф Рангник решили остаться в своих командах, руководство "Баварии" вынуждено искать другого кандидата, который мог бы возглавить их клуб.

Так, среди главных претендентов на пост менеджера мюнхенцев стал Рогер Шмидт из "Бенфики". Бывший тренер "Байера" и "Зальцбурга" имеет контракт до 2026 года и отступные в размере 30 миллионов евро, но португальцы не совсем им довольны, поэтому получить его будет не сложно. Шмидта уже обсуждали в "Баварии" ранее, но он никогда не был одним из главных кандидатов, впрочем сейчас он находится высоко в списке.

Добавим, что Рогер Шмидт вместе с "Бенфикой" выигрывал Примейру и Суперкубок Португалии в прошлом году.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Гресь
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