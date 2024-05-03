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Официально: Марко Ройс покинет Боруссию Д спустя 12 лет в клубе

Германия

Легенда "шмелей" не будет продлевать соглашение

Официально: Марко Ройс покинет Боруссию Д спустя 12 лет в клубе

Фото: Kicker

Новина українською

Марко Ройс покинет летом дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, стороны договорились не продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце сезона.

Ройс выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени Марко завоевал с клубом 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх в футболке "шмелей".

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Источник:
BVB
Опубликовал: Александр Бураков
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