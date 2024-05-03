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Официально: Марко Ройс покинет Боруссию Д спустя 12 лет в клубе
Легенда "шмелей" не будет продлевать соглашение
Фото: Kicker
Марко Ройс покинет летом дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По информации источника, стороны договорились не продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце сезона.
Ройс выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени Марко завоевал с клубом 2 Кубка Германии и 3 Суперкубка. На счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх в футболке "шмелей".
ℹ️ Borussia Dortmund und sein langjähriger Kapitän Marco Reus haben sich gemeinsam darauf verständigt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.— Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024
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