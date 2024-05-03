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"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии
Пойдёт по стопам Хави?
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем.
"У нас есть действующий контракт, и мы договорились, что расторгнем его раньше. Всегда всё возможно, но пока ответ тот же самый. Соглашение действует. Соглашение существует", - приводит слова 50-летнего специалиста Bayern & Germany.
Напомним, контракт "Баварии" с Тухелем рассчитан до лета 2025 года. Ранее наставник объявил о своём уходе из стана мюнхенцев после завершения нынешнего сезона.
Tuchel when asked about the possibility of staying, did not categorically rule it out: "We have an existing contract and have agreed that we will terminate it earlier. ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????????, but the answer is the same. The agreement stands. The… pic.twitter.com/Ufuj7Tb9d2— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 3, 2024
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