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"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии

Германия

Пойдёт по стопам Хави?

"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии

Фото: https://twitter.com/FCBayern

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем.

"У нас есть действующий контракт, и мы договорились, что расторгнем его раньше. Всегда всё возможно, но пока ответ тот же самый. Соглашение действует. Соглашение существует", - приводит слова 50-летнего специалиста Bayern & Germany.

Напомним, контракт "Баварии" с Тухелем рассчитан до лета 2025 года. Ранее наставник объявил о своём уходе из стана мюнхенцев после завершения нынешнего сезона.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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