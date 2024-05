"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, контракт "Баварии" с Тухелем рассчитан до лета 2025 года. Ранее наставник объявил о своём уходе из стана мюнхенцев после завершения нынешнего сезона.

Tuchel when asked about the possibility of staying, did not categorically rule it out: "We have an existing contract and have agreed that we will terminate it earlier. but the answer is the same. The agreement stands. The…