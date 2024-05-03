"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем.

"У нас есть действующий контракт, и мы договорились, что расторгнем его раньше. Всегда всё возможно, но пока ответ тот же самый. Соглашение действует. Соглашение существует", - приводит слова 50-летнего специалиста Bayern & Germany.