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Байер может выбить Барселону из первой корзины Лиги чемпионов на следующий сезон

Германия

При этом есть сценарий, где и Байер, и Барселона могут остаться вне первой корзины

Байер может выбить Барселону из первой корзины Лиги чемпионов на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон, который проводит леверкузенский "Байер", косвенно может иметь негативные последствия... для "Барселоны". Команда Хаби Алонсо может отобрать у команды Хави статус главного сеянного в Лиге чемпионов 2024-25. Напомним, что в следующем сезоне самый престижный турнир будет иметь новый формат. До этого сезона первая корзина была зарезервирована для чемпионов основных европейских лиг, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Теперь это уже не так. 36 участников будут распределены на четыре корзины, а места посева будут определяться на основе коэффициента УЕФА каждой команды за последние пять сезонов. Таким образом, уже есть восемь команд с "фиксированным местом" в первой корзине: "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Интер", "РБ Лейпциг" и "Боруссия" Дортмунд. Именно по коэффициенту УЕФА леверкузенский "Байер" (88 000 очков) может выбить "Барселону" (91 000) из первой корзины. Чтобы упростить задачу, футбольная организация начисляет каждой команде два очка за победу, одно - за ничью и по одному - за каждый тур, начиная с последних 1/8 финала.

Другими словами, если бы "Байер" победил "Рому" во втором матче полуфинала, то леверкузенский клуб имел бы 91 000 очков, столько же, сколько и "Барса". Цифра, которую они могли бы превзойти, сыграв вничью в финале, независимо от того, выиграют они Лигу Европы или нет. Мало того, предполагается, что в случае равенства очков УЕФА отдаст предпочтение "Байеру" из-за их статуса чемпионов Бундеслиги.

Однако есть и другой сценарий, на который мало кто рассчитывает. Даже если "Рома" проиграет второй матч против "фармацевтов" и вылетит, она может оставить "Барселону" и леверкузенцев вне первой корзины. "Волки" как чемпионы Лиги Конференций 2022 года и финалисты последней Лиги Европы, имеют сейчас седьмой лучший коэффициент УЕФА. Они должны математически подтвердить свое место в Лиге чемпионов. Сейчас они занимают пятое место в Серии А, а в следующем сезоне Италию будут представлять пять клубов в Лиге чемпионов. Однако впереди еще четыре игры в чемпионат и "Аталанта" и "Лацио" надеются обогнать их в таблице.

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Лига чемпионов Барселона Байер (Леверкузен) Рома Жеребьевка ЛЧ
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2024 в 16:43
Не вижу в этом трагедии.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2024 в 16:43
Не вижу в этом трагедии.
Ответить
0
0

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