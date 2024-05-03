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Барселона верит, что сможет осуществить трансфер одного из лидеров Баварии

Германия
Обновлено

Йозуа Киммих может покинуть свой клуб

Барселона верит, что сможет осуществить трансфер одного из лидеров Баварии

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Новина українською

"Барселона" уже решила, что летом подпишет одного защитника. Клуб рассматривает различные варианты, но с главным кандидатом на эту позицию уже определились.

Испанцы верят, что в конце этого сезона подпишут игрока мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха. Но из-за финансовых трудностей для "Барселоны" этот трансфер будет сложным.

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У Киммиха контракт с немецким клубом истекает в июне 2025 года. Йозуа во всех турнирах этого сезона забил 2 гола и отдал 10 ассистов в 39 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Йозуа Киммих
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.05.2024 в 18:54
Так саме з опорником після уходу Бускетса в Барселоні Є проблема І климат та Ла Ліга троки краще Проте чи не закінчиться ця епопея "Просто у нас денег нет!"
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
03.05.2024 в 18:54
Так саме з опорником після уходу Бускетса в Барселоні Є проблема І климат та Ла Ліга троки краще Проте чи не закінчиться ця епопея "Просто у нас денег нет!"
Ответить
0
0

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