Суперталант, без которого текущие успехи Байера были бы невозможны

Байер Леверкузен проводит невероятный сезон. Им удалось прервать более чем десятилетнюю доминацию мюнхенского Байерна в Бундеслиге. А вчера, благодаря выездной победе над Ромой, команда Шаби Алонсо довела серию без поражений до 47 матчей, а также еще на шаг приблизилась к финалу Лиги Европы.

На протяжении всей истории клуб из Леверкузена взял лишь два трофея. В этом сезоне они имеют все шансы взять три. Но не просто победить в трех турнирах, а еще и сделать это непобедимыми!

О тренерском стиле Шаби Алонсо и о ключевых игроках было сказано и написано уже много слов. Но сегодня хочу обратить внимание на игрока, без которого Байер точно не достиг бы таких успехов. Особенно, его вклад важен именно в еврокубках - ни один из игроков клуба не сделал больше результативных действий в этом розыгрыше, чем Флориан Вирц. Вчерашний его гол в ворота Ромы добавил команде уверенности в сложный период. Всего немецкий полузащитник забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 9 матчах Лиги Европы. Кстати, для текста о нем именно сегодня есть еще одна причина - сегодня Флориан празднует свой 21-й день рождения. Парню всего 21, а такое ощущение, будто он прожил уже несколько жизней.

Старт карьеры Вирца - типичный для вундеркинда. Успехи в академии, юношеские сборные, внимание скаутов топ-клубов

Флориан родился и вырос в Браувайлере, районе города Пульгайми. Вирц был одним из тех мальчиков, о которых говорят "родились с мячом". Уже в 5 лет он занимался в академии клуба Грюн-Вайс Браувайлер, которым владеет его отец. В 7 лет было понятно, что парень имеет талант, поэтому родители перевели его в академию Кельна, находившуюся неподалеку. Уникальный талант был очевиден не только родителям Флориана - в 14 лет его впервые пригласили в национальную команду Германии U-15. В этой возрастной категории он сыграл лишь один матч и его сразу же перевели в команду U-16.

Где-то в том же возрасте на матчах Вирца в составе сборной и Кельна все чаще стали появляться скауты топ-клубов. Конечно же, переманить талантливого игрока к себе хотели все клубы Германии, но не только они. Один из скаутов Челси говорил, что они очень пристально следили за игроком, с тех пор как ему было 15. В сезоне 19/20 Вирц стал чемпионом Бундеслиги U-17 в составе Кельна. После того вопрос переезда встал очень остро. Конкретные предложения по трансферу выдвинули такие клубы как Байерн, Барселона и Ювентус.

Все те предложения были очень соблазнительными, но неожиданно конкуренцию выиграл леверкузенский Байер. Одна из причин этого: желание родителей, чтобы Флориан закончил обучение ближе к дому - Леверкузен находится на расстоянии около 20 километров от Браувайлера. Вирц был в полушаге от лучших клубов Европы, но в итоге, все получили желаемое. Кельн - 200 тысяч евро; родители Флориана - удобное расположение; сам игрок - регулярную игровую практику и возможность развиваться; а Байер - возможно, главного немецкого игрока своего поколения.

Молниеносный прогресс продолжается. В Байере Флориан очень быстро стал "своим"

Вирц стал игроком Байера в январе 2020-го года. Он очень быстро поразил всех в составе команды U-17 и начал тренироваться с основной командой. Уже в мае того года, в первом же матче Бундеслиги после паузы на карантин, Флориан дебютировал за основную команду Леверкузена, причем вышел сразу в старте. На тот момент ему 17 лет и 15 дней - ни один другой игрок в истории клуба не дебютировал в столь юном возрасте. Дебютный гол он забил уже в своем 5-м матче, став самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. И сделал это не в каком-нибудь матче, а против Байерна.

Тем летом Байер продал своего лидера Кая Хаверца в Челси за 80 миллионов евро, а в следующем сезоне (20/21) Вирц стал важным игроком и получил место в стартовом составе. 17-летний Флориан, в свою очередь, доказал, что готов к такому уровню. Всего он провел 38 матчей в сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 8 голов и отдал 8 ассистов. В том сезоне Вирц получил 5 травм, что стало тревожным сигналом. Хорошо, что ни одна из них не была тяжелой. Суммарно игрок пропустил около месяца. Но это не помешало ему также победить на Евро-2021 U-21 вместе с командой Германии. В том же сезоне Ханси Флик впервые пригласил Флориана во взрослую сборную.

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В сентябре 2021-го он дебютировал за сборную в матче против Лихтенштейна в отборе к Чемпионату Мира. В той квалификации Флориан сыграл в четырех матчах, во всех четырех выходил со скамейки запасных, но смог отдать 2 ассиста. На клубном уровне также происходил значительный прогресс. В 31 матче во всех соревнованиях на счету полузащитника было 10 голов и 14 ассистов. В то же время Байер спокойно вышел с первого места группы Лиги Европы, но в плей-офф вылетел от Аталанты. А в чемпионате команда Сеоане заняла 3-е место и вышла в Лигу Чемпионов.

Болезненный удар, который воспитал из талантливого подростка мужчину и лидера

Концовка успешного сезона 21/22 была омрачена ужасной новостью: Вирц порвал крестообразные связки и вылетел на длительное время. Флориан восстанавливался почти 10 месяцев. Такое длительное время вне игры разрушало карьеры и более опытным игрокам. А для 18-летнего юноши, который только формируется как игрок и личность, потеря почти года могла стать фатальной для его перспектив.

Впрочем, после травмы он вернулся не просто таким, каким был. Было ощущение, что после травмы он вернулся еще сильнее, чем был до. Важным было то, как сам игрок ментально перенесет такой удар. Первое интервью Флориана после возвращения сняло все вопросы:

"Я отсутствовал 10 месяцев, а это очень долго. Но если думать об этом сейчас, то это не кажется таким долгим. Я был поражен тем, как быстро прошло время и как быстро я смог достичь прогресса в своем выздоровлении. То, что я мог видеть прогресс - облегчило весь процесс. Сейчас я чувствую, что я в форме и доволен тем, как провел время вне поля".

Ключевым фактором такого подхода и успешного восстановления стала профессиональность Флориана. Именно благодаря ней фактически подросток вернулся после длительной тяжелой травмы. Именно благодаря ней он влияет на команду и меняет ход матчей. Директор Байера Симон Рольфес говорил:

"С точки зрения ментальности, Флориан невероятный. Как он работает, насколько амбициозен, насколько эмоционально стабилен. Все видят техническую сторону: фантастические пасы, дриблинг и тому подобное. Но другая его сторона удивительна - он чрезвычайно сфокусирован".

Ситуация с травмой дала Вирцу экстремальный опыт. Обычно именно такой опыт и правильная ментальность отделяет "голден боя" от "голден бола". После разрыва "крестов" Флориан имеет и то, и другое.

Союз Вирца с Алонсо вывел игрока и клуб на новый уровень. Теперь зрелый лидер ведет Байер к историческому успеху и готовится к домашнему Евро

Вирц вернулся после травмы, когда командой руководил уже Шаби Алонсо. Испанец ожидал его и сразу же знал, как встроить его в свою модель игры. Фактически Алонсо переизобрел для Флориана роль "десятки", которую в последнее время совсем не встретишь в самых популярных схемах. В схеме Алонсо тоже нет позиции под нападающим, но играя вингером или даже номинальным нападающим, Вирц имеет очень высокий уровень свободы.

Он свободен в игре с мячом - он является плеймекером в финальной трети, он руководит темпом атак команды. Сам решает, куда сместиться для комбинаций, куда открываться, когда обыгрывать, а когда обострять передачей. Тренер говорит, что Фло готов к такому уровню свободы:

"Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи. Если игрок в лучшей позиции, Месси просто отдает ему мяч. Это не всегда о том, чтобы сделать самый гениальный ход, но лучший и самый умный. Те же качества есть и у Флориана".

Если сравнение с Лео звучит очень резко, то скорее всего, вы не смотрели много матчей Вирца. Конечно, мы не говорим о выходе на уровень Месси. Но ощущения от игры Флориана очень похожи. Он может просто на ровном месте создавать магию. Алонсо продолжает хвалить:

"Я не могу научить Флориана делать те вещи, которые он делает. Он - невероятный. Лишь несколько ребят в Бундеслиге могут делать то же самое".

На самом деле слова Шаби не являются преувеличением. Для игры этого Байера личность Вирца не менее важна, чем фигура Месси для его команд. Именно поэтому такой уровень свободы окупается. Об этом говорят и цифры. 18 голов и 19 ассистов в 45 матчах - невероятный показатель. Ни один игрок в ТОП-5 чемпионатах не отдал больше ассистов во всех соревнованиях. Особенно это впечатляет в контексте того, что Флориан не всегда играет в завершающей трети, часто он отвечает за продвижение и так называемые "предпоследние пасы".

Статистика в Лиге Европы лишь подчеркивает это: начиная с сезона 20/21 Вирц совершил больше всего результативных действий в Лиге Европы - 12 голов + 12 ассистов в 31 матче. И это все, напоминаю, до достижения 21 года.

Флориан прошел путь от вундеркинда, за которым охотились все клубы и который очень быстро вышел на взрослый уровень, до парня, который так же быстро получил ужасную травму и выпал на длительное время. Точно так же он вернулся после травмы и использовал этот опыт для своего прогресса и роста. Сейчас Вирц все еще очень молодой и перспективный игрок, но при этом он уже пережил огромное внимание к себе, тяжелую травму, два подряд полуфинала еврокубков, невероятный трофей Бундеслиги в этом сезоне. Вот о чем я говорю, когда говорю, что он будто прожил несколько жизней.

Байеру осталось не проиграть лишь в 3 матчах, чтобы взять трофей Лиги Европы и Кубка Германии. И не проиграть еще в других 3 матчах, чтобы сделать это, оставшись непобедимыми в сезоне. Невероятное достижение. А Флориан - один из ключей к этому успеху. После этой истории против воли возникает вопрос: "А что я успел до своего 21 года?"