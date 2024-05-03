  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1. Крамарич спасает ничью
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1. Крамарич спасает ничью

Германия

Поздний гол хорвата приносит Хоффенхайму очко

Бундеслига. Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1. Крамарич спасает ничью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 32-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1

Гол: Крамарич 90 – Шешко 38

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак (Морстедт, 79), Гриллич, Премель, Штах (Бишоф, 80), Крамарич, Бебу (Конте, 90), Байер (Юрасек, 67), Бюльтер

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс, Орбан, Лукеба, Раум, Шлагер (Зайвальд, 16), Ольмо (Симакан, 77), Айдара (Кампль, 77), Симонс, Опенда (Поульсен, 77), Шешко (Баумгартнер, 60)

Удаление: Симонс 72 (вторая жёлтая)

По теме
yellow-arrow
Барселона верит, что сможет осуществить трансфер одного из лидеров Баварии
yellow-arrow
Байер может выбить Барселону из первой корзины Лиги чемпионов на следующий сезон
yellow-arrow
"Всё возможно". Тухель не исключил, что может остаться в Баварии
Хоффенхайм (Зинсхайм) Андрей Крамарич РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости