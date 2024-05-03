Германия
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Бундеслига. Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1. Крамарич спасает ничью
Поздний гол хорвата приносит Хоффенхайму очко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 32-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:1
Гол: Крамарич 90 – Шешко 38
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак (Морстедт, 79), Гриллич, Премель, Штах (Бишоф, 80), Крамарич, Бебу (Конте, 90), Байер (Юрасек, 67), Бюльтер
РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс, Орбан, Лукеба, Раум, Шлагер (Зайвальд, 16), Ольмо (Симакан, 77), Айдара (Кампль, 77), Симонс, Опенда (Поульсен, 77), Шешко (Баумгартнер, 60)
Удаление: Симонс 72 (вторая жёлтая)
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