Боруссия Дортмунд разрабатывает план, чтобы сохранить Санчо в команде

Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

По имеющейся информации, Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", независимо от того, останется у руля Эрик тен Хаг, или нет. Джейдон счастлив в Боруссии и хочет остаться в Бундеслиге. Отмечается, что внутри "Боруссии Дортмунд" начали продумывать возможность второго договора - с обязательством выкупа, поскольку покупка вингера на данный момент будет слишком финансово затратной.

