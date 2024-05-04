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Боруссия Дортмунд разрабатывает план, чтобы сохранить Санчо в команде

Германия

Надеется остаться в Германии

Боруссия Дортмунд разрабатывает план, чтобы сохранить Санчо в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

По имеющейся информации, Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", независимо от того, останется у руля Эрик тен Хаг, или нет. Джейдон счастлив в Боруссии и хочет остаться в Бундеслиге. Отмечается, что внутри "Боруссии Дортмунд" начали продумывать возможность второго договора - с обязательством выкупа, поскольку покупка вингера на данный момент будет слишком финансово затратной.

Напомним, Джейдон Санчо перешел в "Боруссию Дортмунд" зимой 2024 года, за это время англичанин провел 12 матчей и забил 2 гола в чемпионате Германии.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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