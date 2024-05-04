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Боруссия Дортмунд разрабатывает план, чтобы сохранить Санчо в команде
Надеется остаться в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", об этом сообщает журналист Патрик Бергер.
По имеющейся информации, Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", независимо от того, останется у руля Эрик тен Хаг, или нет. Джейдон счастлив в Боруссии и хочет остаться в Бундеслиге. Отмечается, что внутри "Боруссии Дортмунд" начали продумывать возможность второго договора - с обязательством выкупа, поскольку покупка вингера на данный момент будет слишком финансово затратной.
???? Jadon Sancho (24/????????????????????????????) does not want to return to Manchester United - regardless of whether Erik ten Hag remains in charge or not, sources telling. #MUFC preparing for his departure. But no price tag set yet by @ManUtd. ????— Patrick Berger (@berger_pj) May 3, 2024
Jadon is happy to be with #BVB and wants to stay.…
Напомним, Джейдон Санчо перешел в "Боруссию Дортмунд" зимой 2024 года, за это время англичанин провел 12 матчей и забил 2 гола в чемпионате Германии.
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