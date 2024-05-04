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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к Серу Гирасси
Вслед за Баварией и Миланом теперь Боруссия Д
transfermarkt
"Боруссия Дортмунд" заинтересована нападающим "Штутгарта" Серу Гирасси, сообщает Get Football News Germany.
По информации издания, дортмундцы заинтересовались 28-летним форвардом, в планах у "желтых" попытаться подписать французского нападающего этим летом, но кроме них "Милан" и "Бавария" также заинтересованы в приобретении Гирасси летом 2024 года. Отмечается, что "Боруссия Дортмунд" рассматривает Серу Гирасси как потенциальную замену Себастьяну Аллеру и Юссуфу Мукоко, которые летом могут сменить клуб.
Напомним, за этот сезон в чемпионате Германии Гирасси сыграл в 25 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 1 голевую передачу.
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