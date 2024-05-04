Бундеслига. Штутгарт дожал Баварию, Дортмунд дублем разгромил Аугсбург

"Бавария" и "Боруссия" перед ответными полуфиналами Лиги Чемпионов ожидаемо сыграли полурезерными составами в 32-м туре. Реальной мотивации у обоих топов не было, ведь места в топ-5 уже давно распределены. Разве что "рекордмайстер" хотел бы избежать поражения против "Штутгарта", который может потеснить их со второй позиции.

Но выполнить задачу подопечные Томаса Тухеля не смогли. Хотя мюнхенцы долго держались. В первом тайме соперники обменялись голом Стергиу после классной комбинации (швейцарец второй раз за неделю подсветил медлительность Нойера в игре на выходе) и дешёвым пенальти на Гнабри, реализованным Кейном. Но 44-й мяч англичанина в сезоне не спас.

В последние 20 минут Себастиан Хёнесс блеснул тройной заменой, которая принесла первую домашнюю победу над "Баварией" за 14 лет. Дауд разогнал обе финальные результативные атаки предголевыми передачами, также забили Чжон Ву Ен и Силас. 3:1. "Швабы" на два очка отстают от "Баварии", перед которой в лучшем свете представал их возможный будущий тренер.

В то же время Терзич вообще не собирался терять сил, предоставив место в старте лишь одному приближенному игроку старта – Дониэллу Малену. Свой редкий шанс получили Пападопулос, Морей и Мукоко, дебютировал с первых минут юный Ветьен. Но главным героем в матче с "Аугсбургом" стал Марко Ройс, который проводил предпоследний матч за клуб на домашней арене. У Марко 1+2 за матч, дубль оформил Мукоко, а "фуггеры" получили в свои ворота целых 5 мячей.

В параллельных встречах 3-ю победу кряду одержал "Вольфсбург", который таким образом гарантировал себе сохранения места в элите. Удачный дебют с голами Виммера и Винда в стартовые 10 минут предрекли неудачу "Дармштадта". В то же время поздний гол Флориана Нойхауса с пенальти позволил Гладбаху забрать ничью в Бремене. "Вердеру" этого всё равно хватило для того, чтобы тоже остаться в Бундеслиге.

Бундеслига. 32-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бавария 3:1

Голы: Стергиу 29, Чжон Ву Ен 83, Силас 90+3 – Кейн 37 (п)

Штутгарт: Нюбель – Стергиу, Антон, Руо (Дауд, 72), Ито – Каразор, Штиллер – Фюрих (Чжон Ву Ен, 72), Левелинг (Силас, 79) – Гирасси, Ундав (Раймунд, 90)

Бавария: Нойер – Киммих (Мазрауи, 64), Дайер (Упамекано, 46), Ким Мин Чжэ, Дэвис – Геррейру (Горецка, 17), Павлович – Шупо-Мотинг, Гнабри (Сарагоса, 64), Тель (Сане, 72) – Кейн

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Аугсбург 5:1

Голы: Мукоко 4, 29, Мален 20, Ройс 34, Нмеча 64 – Варгас 32

Боруссия Д: Кобель – Вольф (Озджан, 63), Зюле, Пападопулос, Морей (Шлоттербек, 63), Нмеча (Забитцер, 73), Ветьен – Мален (Адейеми, 63), Байно-Гиттенс, Ройс (Брандт, 66) – Мукоко

Аугсбург: Коубек – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Бауэр (Пфайффер, 67), Майер (Кемюр, 73), Варгас (Дорш, 67), Брайтхаупт (Энгельс, 77) – Демирович, Титц (Бельо, 67)

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия М 2:2

Голы: Вольтемаде 45, 65 – Хак 8, Нойхаус 90+1 (п)

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Дармштадт 3:0

Голы: Виммер 8, Винд 10, Черны 90+2