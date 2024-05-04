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Тухель - после поражения Штутгарту: В среду ситуация изменится. 100 процентов
Второе место еще под вопросом
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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение "Штутгарту" (1:3) в 32-м туре Бундеслиги, посетовав на огромное количество травмированных игроков в его команде.
"Поражения можно было избежать. Во втором тайме мы действительно имели шансы, а затем были невнимательными незадолго до конца. Честно говоря, это игра, которую нам придется пережить как можно скорее. Это уже забыто. Следующие четыре дня имеют значение.
Изменится ли ситуация в среду? Да, 100%. После всех сегодняшних послематчевых интервью я больше не буду тратить на эту игру ни минуты.
"Реал" сменил сегодня 10 игроков? Это можно делать, когда у вас достаточно игроков.
У нас была встреча с медицинской командой перед игрой - они были такие: "60 минут для этого, 30 минут для того, 60 минут для этого, этот вообще не может играть". К сожалению, такая ситуация была на протяжении всего сезона. Рафа Геррейро получал минуты, чтобы быть готовым к среде, а теперь он на костылях. Эрик Дайер перед игрой чувствовал что-то в бедре, но это не было причиной (он был заменен) - это было из-за удара головой. Мы не могли больше рисковать с ним. Затем мы рискнули с Упоем, который не должен был играть больше 30 минут. Это, к сожалению, была история нашего сезона", - сказал Тухель.
"Бавария" занимает 2-е место в Бундеслиге с 69-ю очками. Под ними - "Штутгарт" с 67-ю баллами. В среду, 15-го мая, мюнхенцы будут играть ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала".
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