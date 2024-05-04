  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель - после поражения Штутгарту: В среду ситуация изменится. 100 процентов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель - после поражения Штутгарту: В среду ситуация изменится. 100 процентов

Германия

Второе место еще под вопросом

Тухель - после поражения Штутгарту: В среду ситуация изменится. 100 процентов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение "Штутгарту" (1:3) в 32-м туре Бундеслиги, посетовав на огромное количество травмированных игроков в его команде.

"Поражения можно было избежать. Во втором тайме мы действительно имели шансы, а затем были невнимательными незадолго до конца. Честно говоря, это игра, которую нам придется пережить как можно скорее. Это уже забыто. Следующие четыре дня имеют значение.

Изменится ли ситуация в среду? Да, 100%. После всех сегодняшних послематчевых интервью я больше не буду тратить на эту игру ни минуты.

"Реал" сменил сегодня 10 игроков? Это можно делать, когда у вас достаточно игроков.

У нас была встреча с медицинской командой перед игрой - они были такие: "60 минут для этого, 30 минут для того, 60 минут для этого, этот вообще не может играть". К сожалению, такая ситуация была на протяжении всего сезона. Рафа Геррейро получал минуты, чтобы быть готовым к среде, а теперь он на костылях. Эрик Дайер перед игрой чувствовал что-то в бедре, но это не было причиной (он был заменен) - это было из-за удара головой. Мы не могли больше рисковать с ним. Затем мы рискнули с Упоем, который не должен был играть больше 30 минут. Это, к сожалению, была история нашего сезона", - сказал Тухель.

"Бавария" занимает 2-е место в Бундеслиге с 69-ю очками. Под ними - "Штутгарт" с 67-ю баллами. В среду, 15-го мая, мюнхенцы будут играть ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала".

По теме
yellow-arrow
Швабы хотят серебра? Штутгарт – Бавария 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Бундеслига. Штутгарт дожал Баварию, Дортмунд дублем разгромил Аугсбург
yellow-arrow
Известно, кто возглавит Бешикташ в следующем сезоне
Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости