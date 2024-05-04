Бундеслига. 32-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Фрайбург 0:0

"Кёльн" с большой долей вероятности сегодня попрощался с первой Бундеслигой, не сумев пробить упёртую оборону "Фрайбурга". В последних турах от "козлов" требовалась абсолютная эффективность, но они теряли один шанс за другим: умудрились проиграть худшей команде элиты "Дармштадту", не дожали в большинстве своих конкурентов из "Майнца", а этим вечером снова не добыли жизненно необходимые 3 пункта.

Тимо Шульц поставил "Кёльну" оборону после нового года. "Козлы" стали чаще играть на ноль, и проигрывали во втором круге реже той же "Баварии". Но именно бездарная атака стала приговором для команды из Северного Рейна. Символично, что против "Фрайбурга" мы снова могли увидеть это бессилие в день, когда последний шанс был упущен.

Два десятка ударов по воротам Атуболу ярко контрастировали с четырьмя от подопечных Кристиана Штрайха, ни один из которых не пришелся в створ. Но количество вовсе не обязано переходить в качество. Это был обстрел по квадрату, а не точечная работа. Лишь один удар Алиду пробил отметку в 0.2 ожидаемых гола. Всё остальное шло в молоко издали.

По сути, "Фрайбург" даже был острее. После исхода часа игры Доан и Грегорич упустили по роскошному шансу забить после быстрых выпадов. Также Шульц снова затянул с выходом Кайнца, единственного светлого пятна в плане креатива в этой команде. Так что нули выглядят вполне заслуженным итогом.

Уже завтра "Майнц" может заканчивать страдания "козлов", если обыграет "Хайденхайм". При этом "Унион" и "Бохум" наверняка воспользуются возможностью скатать "договорную" ничью, которая оставит обоих в элите ещё на сезон.

Кельн: Швебе, Шмитц, Шабо (Хайнц, 57), Хюберс, Финкгрефе, Майна (Кайнц, 68), Мартель, Тильманн (Тиггес, 57), Хусейнбашич, Алиду (Диль, 84), Вальдшмидт (Адамян, 84)

Фрайбург: Атуболу, Гульде, Кюблер, Кайтель, Гюнтер (Макенго, 78), Доан, Грифо (Муслия, 89), Шаллаи (Филипп, 78), Эггештайн, Грегорич (Адаму, 88), Хелер