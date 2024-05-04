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Бундеслига. Боруссия Д - Аугсбург 5:1. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Аугсбург потерял важные очки

Бундеслига. Боруссия Д - Аугсбург 5:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 32-м туре Бундеслиги встречались команды из топ-десятки турнирной таблицы "Боруссия" и "Аугсбург". Команды порадовали болельщиков огромным количеством моментов - 41 удар в общей сложности. Дортмундцы были точнее, поэтому смогли забить аж 5 мячей.

"Боруссия" остается на 5-м месте. В свою очередь "Аусбург" занимает 9-ю строчку. Команда Торупа до сих пор мечтает о еврокубковой зоне. От Лиги конференций их отделяют 2 очка.

Бундеслига. 32-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия" Д - "Аугсбург" 5:1

Голы: Мукоко 4, 29, Мален 20, Ройс 34, Нмеча 64 - Варгас 32

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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