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Бундеслига. Боруссия Д - Аугсбург 5:1. Видео голов и обзор матча
Аугсбург потерял важные очки
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре Бундеслиги встречались команды из топ-десятки турнирной таблицы "Боруссия" и "Аугсбург". Команды порадовали болельщиков огромным количеством моментов - 41 удар в общей сложности. Дортмундцы были точнее, поэтому смогли забить аж 5 мячей.
"Боруссия" остается на 5-м месте. В свою очередь "Аусбург" занимает 9-ю строчку. Команда Торупа до сих пор мечтает о еврокубковой зоне. От Лиги конференций их отделяют 2 очка.
Бундеслига. 32-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия" Д - "Аугсбург" 5:1
Голы: Мукоко 4, 29, Мален 20, Ройс 34, Нмеча 64 - Варгас 32
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