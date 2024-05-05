  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария в ответном матче против Реала сыграет без одного из основных защитников
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария в ответном матче против Реала сыграет без одного из основных защитников

Германия

Очередная испытание для Тухеля

Бавария в ответном матче против Реала сыграет без одного из основных защитников

фото - ФК Баварія

Новина українською

Защитник "Баварии" Рафаэл Геррейру получил повреждения.

По информации, во время игры со "Штутгартом" у 30-летнего португальца возникли проблемы с голеностопом. На 17-й минуте матча его заменили Леоном Горетцким.

"Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Видимо, он не сыграет с "Реал Мадридом", — приводят слова Томаса Тухеля.

Напомним, в первой игре против мадридского "Реала" Рафаэл Геррейра вышел на второй тайм. Ответный матч состоится 8 мая.

По теме
yellow-arrow
Айнтрахт – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 04.05.2024
yellow-arrow
Бенефис Ройса. Боруссия Д - Аугсбург 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Кёльн – Фрайбург 0:0. Не доплыли до спасательного круга
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Рафаэль Геррейро Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости