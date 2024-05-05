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Бавария в ответном матче против Реала сыграет без одного из основных защитников
Очередная испытание для Тухеля
фото - ФК Баварія
Защитник "Баварии" Рафаэл Геррейру получил повреждения.
По информации, во время игры со "Штутгартом" у 30-летнего португальца возникли проблемы с голеностопом. На 17-й минуте матча его заменили Леоном Горетцким.
"Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Видимо, он не сыграет с "Реал Мадридом", — приводят слова Томаса Тухеля.
Tuchel on Guerreiro: "He’s not feeling well at all. He's currently walking on crutches. He's probably out for Real. Bitter" [Sky]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2024
Напомним, в первой игре против мадридского "Реала" Рафаэл Геррейра вышел на второй тайм. Ответный матч состоится 8 мая.
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