Бавария в ответном матче против Реала сыграет без одного из основных защитников

Защитник "Баварии" Рафаэл Геррейру получил повреждения.

По информации, во время игры со "Штутгартом" у 30-летнего португальца возникли проблемы с голеностопом. На 17-й минуте матча его заменили Леоном Горетцким.

Tuchel on Guerreiro: "He’s not feeling well at all. He's currently walking on crutches. He's probably out for Real. Bitter" [Sky]