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“С моей точки зрения все понятно”. Тухель точно не будет оставаться в Баварии
Тренер не останется в Мюнхене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный наставник "Баварии" Томас Тухель рассказал, рассматривает ли он вариант с тем, чтобы остаться тренировать команду из Мюнхена.
“После того, как мы договорились разойтись, “Бавария” интенсивно искала нового тренера. Я предполагаю, вероятно, еще до нашего разговора.
Это плохая мотивация потом говорить: а давай еще раз будем работать с тобой. Нет. С моей точки зрения это понятно”, - сказал Тухель.
Напомним, что наставник возглавил "Баварию" в марте 2023 года, подписав контракт до лета 2025 года. Правда, недавно стороны договорились о досрочном разрыве контракта в конце текущего сезона.
Сейчас команда Тухеля идет на втором месте в Бундеслиге, а также вскоре сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала".
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