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“С моей точки зрения все понятно”. Тухель точно не будет оставаться в Баварии

Германия
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Тренер не останется в Мюнхене

“С моей точки зрения все понятно”. Тухель точно не будет оставаться в Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный наставник "Баварии" Томас Тухель рассказал, рассматривает ли он вариант с тем, чтобы остаться тренировать команду из Мюнхена.

“После того, как мы договорились разойтись, “Бавария” интенсивно искала нового тренера. Я предполагаю, вероятно, еще до нашего разговора.

Это плохая мотивация потом говорить: а давай еще раз будем работать с тобой. Нет. С моей точки зрения это понятно”, - сказал Тухель.

Напомним, что наставник возглавил "Баварию" в марте 2023 года, подписав контракт до лета 2025 года. Правда, недавно стороны договорились о досрочном разрыве контракта в конце текущего сезона.

Сейчас команда Тухеля идет на втором месте в Бундеслиге, а также вскоре сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала".

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Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
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Источник:
Sky.de
Опубликовал: Максим Кучер
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