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Бундеслига. Унион – Бохум 3:4. Несгибаемые в фирменной манере решают вопрос выживания

Германия

Перестрелка аутсайдеров завершилась триумфом Бохума

Бундеслига. Унион – Бохум 3:4. Несгибаемые в фирменной манере решают вопрос выживания

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 32-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Бохум 3:4

Голы: Вертессен 59, Бедиа 62, Холлербах 74 – Виттек 16, 31, Шлоттербек 37, Хофманн 70

Унион: Реннов, Юранович, Фогт (Вертессен, 46), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Хедира (Кнохе, 89), Тузар (Бедиа, 46), Шафер (Крал, 70), Фолланд (Ааронсон, 46), Холлербах

Бохум: Риманн, Пасслак (Гамбоа, 89), Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Виттек (Эрманн, 68), Штегер, Беро (Машович, 79), Остерхаге, Хофманн (Дашнер, 79), Брошински (Антви-Аджей, 67)

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