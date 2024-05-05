Германия
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Бундеслига. Унион – Бохум 3:4. Несгибаемые в фирменной манере решают вопрос выживания
Перестрелка аутсайдеров завершилась триумфом Бохума
Фото: Imago
Бундеслига. 32-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Бохум 3:4
Голы: Вертессен 59, Бедиа 62, Холлербах 74 – Виттек 16, 31, Шлоттербек 37, Хофманн 70
Унион: Реннов, Юранович, Фогт (Вертессен, 46), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Хедира (Кнохе, 89), Тузар (Бедиа, 46), Шафер (Крал, 70), Фолланд (Ааронсон, 46), Холлербах
Бохум: Риманн, Пасслак (Гамбоа, 89), Ордец, Шлоттербек, Бернардо, Виттек (Эрманн, 68), Штегер, Беро (Машович, 79), Остерхаге, Хофманн (Дашнер, 79), Брошински (Антви-Аджей, 67)
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