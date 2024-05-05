Бундеслига. Хайденхайм - Майнц 1:1. Штанга и перекладина спасли гостей от поражения

Перед сегодняшним противостоянием, гости находились на 16-й позиции, что является зоной переходных матчей с представителем Второй Бундеслиги. "Карнавальщики" должны были добывать очки, чтобы улучшить свое турнирное положение. Первые пятнадцать минут встречи прошли достаточно сумбурно для обеих команд, но с небольшим территориальным преимуществом для хозяев. У игроков был немалый брак при передачах в последнюю треть поля соперника.

Первый опасный момент выдался в середине тайма. После навесной передачи от Траоре, Кляйндинст с нескольких метров пробивал по воротам Центнера, но Робин удачно сыграл на выходе. А "Майнц" затем смог открыть счет. После навеса с левого фланга от Каси в сторону одиннадцатиметровой, в одно касание пробил по воротам "Хайденхайма" Йонатан Буркардт.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Мюллера: нападающий гостей Людовик Ажорк с близкого расстояния пробил мимо голкипера "Хайденхайма", но уже с линии отбил мяч ногой один из защитников хозяев. Далее уже Динкчи мог сравнивать счет во встрече. После передачи от Кляйндинста, Эрен выбегал один на один и пытался перебросить мяч через голкипера, но Центнер прочитал этот трюк от немца. Уже в середине тайма главный бомбардир хозяев сравнял счет во встрече. После навесной передачи от Траоре, Тим Кляйндинст сыграл головой на опережение в штрафной площадке гостей, где уже бессилен был Центнер. Затем капитан хозяев Патрик Маинка мог вывести свою команду вперед, но попал в штангу после навеса от Динкчи. Далее после появления на поле Нельсона Вайпера, игрок "Майнца" уже через считанные секунды мог сравнять счет, но голкипер "Хайденхайма" Кевин Мюллер удачно сыграл на выходе из ворот. Уже в добавленное арбитром время хозяева могли вырвать победу у гостей. После навеса Дениса Томаллы, Штефан Шиммер попал мячом в перекладину, чем мог похоронить надежды "Майнца" даже на ничью.

Благодаря такому результату, "карнавальщики" продлили свою серию без поражений до семи матчей. Кроме того, они с 29 очками отстают на пункт от "Униона", который уступил сегодня "Бохуму" и опустился на 15-е место. Форвард "Хайденхайма" Тим Кляйндинст в этом сезоне забил уже 12 голов в чемпионате, который в очередной раз приносит важные очки для своей команды, сумевшей сохранить прописку в Бундеслиге.

Бундеслига. 32-й тур

Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Фойт-Арена

Хайденхайм - Майнц 1:1

Голы: Кляйндинст 65 - Буркардт 36

Предупреждения: Гимбер, Кляйндинст - Баррейру, Кор

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Маинка, Гимбер, Ференбах, Шопнер, Динкчи, Сесса (Томалла, 80), Бесте, Пирингер (Доведан, 68), Кляйндинст (Шиммер, 85)

Майнц: Центнер, Фернандеш (Вайпер, 75), ван ден Берг, Ханче-Ольсен, Видмер (да Коста, 72), Кор, Баррейру, Каси, Буркардт, Ли Джэ Сон (Нганкам, 88), Ажорк (Краус, 71)