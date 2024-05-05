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Бундеслига. Айнтрахт – Байер 1:5. Бонифейсом об газон

Германия

Леверкузен продолжает свой беспроигрышный поход 

Бундеслига. Айнтрахт – Байер 1:5. Бонифейсом об газон

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 32-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Байер 1:5

Голы: Экитике 32 – Джака 12, Шик 44, Паласиос 58 (п), Фримпонг 77, Бонифасе 89 (п)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо, Нкунку (Кнауфф, 70) – Гетце, Схири (Ларссон, 70) – Дина-Эбимбе (Бута, 80), Шаиби (Баойя, 80) – Мармуш, Экитике (Ферри, 80)

Байер: Градецки – Коссуну, Андрих (Пуэрта, 83), Тапсоба – Телла (Фримпонг, 72), Джака (Та, 72), Паласиос, Артур (Инкапье, 61) – Хофманн, Гложек – Шик (Бонифасе, 61)

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