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Бундеслига. Айнтрахт – Байер 1:5. Бонифейсом об газон
Леверкузен продолжает свой беспроигрышный поход
Фото: Imago
Бундеслига. 32-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Байер 1:5
Голы: Экитике 32 – Джака 12, Шик 44, Паласиос 58 (п), Фримпонг 77, Бонифасе 89 (п)
Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо, Нкунку (Кнауфф, 70) – Гетце, Схири (Ларссон, 70) – Дина-Эбимбе (Бута, 80), Шаиби (Баойя, 80) – Мармуш, Экитике (Ферри, 80)
Байер: Градецки – Коссуну, Андрих (Пуэрта, 83), Тапсоба – Телла (Фримпонг, 72), Джака (Та, 72), Паласиос, Артур (Инкапье, 61) – Хофманн, Гложек – Шик (Бонифасе, 61)
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