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Байер повторил исторический рекорд Бенфики по количеству матчей без поражений

Германия

"Орлы" тогда были невероятны

Байер повторил исторический рекорд Бенфики по количеству матчей без поражений

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" разгромил "Айнтрахт" в матче 32-го тура чемпионата Германии. Это 48-й подряд поединок леверкузенцев, в котором они не потерпели поражения.

Подопечные Хаби Алонсо повторили рекорд “Бенфики”, которая с декабря 1963 по февраль 1965 также провела 48 матчей в ряд без проигрышей.

Следующий поединок "Байер" проведет в четверг, 9 мая. Соперником леверкузенцев станет "Рома" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы.

Также впереди на леверкузенцев ждут два матча Бундеслиги против "Бохума" (в гостях) и "Аусбурга" (дома), поединок финала Кубка Германии с "Кайзерслаутерном", а также команда Алонсо еще имеет шансы сыграть в финале Лиги Европы.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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