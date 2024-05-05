Байер повторил исторический рекорд Бенфики по количеству матчей без поражений

"Байер" разгромил "Айнтрахт" в матче 32-го тура чемпионата Германии. Это 48-й подряд поединок леверкузенцев, в котором они не потерпели поражения.

Подопечные Хаби Алонсо повторили рекорд “Бенфики”, которая с декабря 1963 по февраль 1965 также провела 48 матчей в ряд без проигрышей.

Следующий поединок "Байер" проведет в четверг, 9 мая. Соперником леверкузенцев станет "Рома" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы.

Также впереди на леверкузенцев ждут два матча Бундеслиги против "Бохума" (в гостях) и "Аусбурга" (дома), поединок финала Кубка Германии с "Кайзерслаутерном", а также команда Алонсо еще имеет шансы сыграть в финале Лиги Европы.