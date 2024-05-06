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Байер установил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

Германия

Команда Алонсо продолжает рвать и метать

Байер установил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" победил "Айнтрахт" Ф со счетом 5:1 в 32-м туре чемпионата Германии.

Общее количество голов леверкузенцев достигло отметки 82. Как сообщает Opta, это лучший результат команды за всю историю выступлений “фармацевтов” в высшем немецком дивизионе.

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У команды Хаби Алонсо также будет возможность улучшить этот показатель. 12 мая они сыграют в гостях против "Бохума", а 18 мая дома против "Аугсбурга". Это будут заключительные два тура текущей Бундеслиги.

"Байер" находится на первом месте турнирной таблицы, опережая вторую "Баварию" на 15 очков. Правда, у мюнхенцев больше забитых (90), но и больше пропущенных (41 у "пивоваров" против 23 у леверкузенцев).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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