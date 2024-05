Бавария контактировала с представителями тен Хага - Инсайдер

После получения отказа от Ральфа Рангника, "Бавария" вернула Эрика тен Хага в список претендентов на должность главного тренера.

Согласно информации инсайдера Флориана Плеттенберга, в последние недели мюнхенский клуб контактировал с представителями самого тен Хага. Прямых переговоров с нидерландским специалистом пока не было.

Будущее тен Хага в "Манчестер Юнайтед" всё ещё неопределенно. Отмечается, что Эрик хотел бы отработать свой контракт до 2025 года, но если руководство "красных дьяволов" примет решение с ним расстаться, то он готов возглавить "Баварию". Помимо этого, интерес к тен Хагу проявляют ещё две неназванные команды.

