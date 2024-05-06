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Бавария представила домашнюю форму на сезон-2024/2025

Германия

Дебютируют в текущей кампании

Бавария представила домашнюю форму на сезон-2024/2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Баварии" разместила в своих соцсетях фото нового комплекта формы на следующий сезон.

Техническим спонсором мюнхенского клуба выступает компания adidas.

Отмечается, что мюнхенцы успеют сыграть в новой форме ещё в текущем розыгрыше Бундеслиги - в матче заключительного тура против "Хоффенхайма".

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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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