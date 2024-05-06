Бавария представила домашнюю форму на сезон-2024/2025

Пресс-служба "Баварии" разместила в своих соцсетях фото нового комплекта формы на следующий сезон.

Техническим спонсором мюнхенского клуба выступает компания adidas.

Отмечается, что мюнхенцы успеют сыграть в новой форме ещё в текущем розыгрыше Бундеслиги - в матче заключительного тура против "Хоффенхайма".