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Бавария представила домашнюю форму на сезон-2024/2025
Дебютируют в текущей кампании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Баварии" разместила в своих соцсетях фото нового комплекта формы на следующий сезон.
Техническим спонсором мюнхенского клуба выступает компания adidas.
Отмечается, что мюнхенцы успеют сыграть в новой форме ещё в текущем розыгрыше Бундеслиги - в матче заключительного тура против "Хоффенхайма".
???? ????????????³ ???? Für die ????????????????????????????ä????, ???????????????????????????? und die ???????????????????????????????? des Spiels. Auf geht’s Ihr ROTEN! ????— FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2024
???? Unser neues Home-Trikot ist da: https://t.co/nC1cbomoid
#MiaSanMia #FCBayern
????????????— FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2024
???? https://t.co/3uUDfcs4Om#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/v3UHQvQArZ
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