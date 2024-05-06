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Вердер подписал новый контракт с голкипером Михаэлем Цеттерером
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаэль Цеттерер в этом сезоне вытеснил из основного состава Иржи Павленко. Благодаря своей хорошей игре в воротах (в 25 матчах на ноль сыграл 6 раз), "Вердер" себе обеспечил выступления на следующий сезон в Бундеслиге. Руководство клуба решило отблагодарить немецкого голкипера и подписало с ним новый год.
"Мы рады, что Михаэль решил продолжить свой путь в бременском "Вердере". Зетти очень хорошо развивался и также важен для команды за пределами поля. Летом он начнет свой десятый сезон в "Вердере". Это долгий период, который не всегда давался ему легко из-за нескольких травм. Однако он всегда оставался позитивно настроенным и никогда не терял своей цели. Это принесло ему свои плоды", - заявил спортивный директор клуба Клеменс Фриц.
"После стольких лет в этом клубе я счастлив и горжусь тем, что подписал долгосрочный контракт с бременским "Вердером" как основной вратарь клуба, и могу продолжать прилагать все усилия, чтобы помочь "Вердеру" достичь наших целей в Бундеслиге в ближайшие годы. Спасибо всем причастным и болельщикам за невероятную поддержку в течение последних недель и месяцев", - сказал голкипер Михаэль Цеттерер после подписания нового контракта.
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