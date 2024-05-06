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Хайденхайм подписал вингера Дармштадта Матиаса Гонсака

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Хайденхайм подписал вингера Дармштадта Матиаса Гонсака

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лилии" уже давно распрощались с Бундеслигой на следующий сезон, занимая последнее место в турнирной таблице. Кроме того, некоторые игроки "Дармштадта" также покинут клуб этим летом. В "Хайденхайм" в ближайшее трансферное окно на правах свободного агента перейдет вингер "Лилий" Матиас Гонсак. 27-летний игрок атаки подписал контракт с новым клубом до лета 2027 года.

"Матиас неоднократно вызывал наш интерес на протяжении последних лет. Мы рады, что теперь нам удалось подписать его со следующего лета. В лице Матиаса мы приобрели опытного игрока атаки, который имеет потенциал и желание сделать следующий шаг в своей карьере вместе с нами", - заявил спортивный директор "Хайденхайма" Роберт Штраус.

"Я с нетерпением жду возможности играть за FCH этим летом и познакомиться с моими новыми товарищами по команде. На протяжении многих лет FCH стабильно развивался как клуб и прошел свой собственный успешный путь. Я был очень впечатлен этим и тем более рад быть его частью в будущем", - сказал Матиас Гонсак о своем переходе в новый клуб.

Добавим, что в этом сезоне вингер "Дармштадта" провел 22 матча, где отметился голом и результативной передачей.

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Хайденхайм Дармштадт
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Источник:
Гайденгайм
Опубликовал: Александр Гресь
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