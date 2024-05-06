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Менхенгладбахскую Боруссию может покинуть Флориан Нойхаус
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще три года назад Нойхаус считался достаточно перспективным игроком, который мог бы себя зарекомендовать в командах более высокого уровня, чем в составе "жеребцов". Впрочем, травмы и качество его игры начало падать так же как и результаты "Боруссии" в Бундеслиге.
Кроме того, после спора вокруг пенальти между Флорианом Нойхаусом и тренером команды Херардо Сеоане говорит о том, что пребывание полузащитника в составе Менхенгладбаха находится под большим вопросом. Ранее уже ходили слухи о том, что 27-летний футболист, который был недоволен своей ролью, может уйти. Однако контракт полузащитника с "жеребцами" рассчитан до 2027 года.
Добавим, что Флориан Нойхаус в этом сезоне провел 28 матчей, где отметился 4 голами и 4 передачами.
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