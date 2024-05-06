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Впервые в истории немецкого футбола женщина возглавила третьелиговый клуб Бундеслиги

Германия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Впервые в истории немецкого футбола женщина возглавила третьелиговый клуб Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сабрина Виттманн стала новым главным тренером "Ингольштадт". 32-летняя менеджер будет исполнять обязанности на временной основе до конца сезона. Не исключено, что она может остаться в должности на постоянной основе. Женщина заменила на посту Михаэля Келлнера, который проработал в команде год.

Сабрина Виттманн возглавила третьелиговый "Ингольштадт" 2 мая и уже с ним добыла ничью 1:1 против "Вальдхофа", сравняв счет на 95-й минуте. "Die Schwarz" находятся одиннадцатыми в турнирной таблице. "Ингольштадту" осталось сыграть до конца сезона с "Любеком" и "Зандхаузеном".

Ни одна женщина ранее не работала на более высоком уровне в немецком мужском профессиональном футболе, чем в третьем дивизионе. Поэтому назначение Виттманн входит в историю не только клуба "Ингольштадт", но и немецкого футбола также.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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