Впервые в истории немецкого футбола женщина возглавила третьелиговый клуб Бундеслиги

Сабрина Виттманн стала новым главным тренером "Ингольштадт". 32-летняя менеджер будет исполнять обязанности на временной основе до конца сезона. Не исключено, что она может остаться в должности на постоянной основе. Женщина заменила на посту Михаэля Келлнера, который проработал в команде год.

Сабрина Виттманн возглавила третьелиговый "Ингольштадт" 2 мая и уже с ним добыла ничью 1:1 против "Вальдхофа", сравняв счет на 95-й минуте. "Die Schwarz" находятся одиннадцатыми в турнирной таблице. "Ингольштадту" осталось сыграть до конца сезона с "Любеком" и "Зандхаузеном".

Ни одна женщина ранее не работала на более высоком уровне в немецком мужском профессиональном футболе, чем в третьем дивизионе. Поэтому назначение Виттманн входит в историю не только клуба "Ингольштадт", но и немецкого футбола также.