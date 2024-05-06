Жертва недальновидности. Как Тони Кроос уходил из мюнхенской Баварии

Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" запомнился многими интригами и примечательными моментами. Один из ключевых эпизодов посвящен Тони Кроосу – немец отдал филигранный пас на Винисиуса Жуниора, в результате чего сливочные открыли счет на 24 минуте встречи.

Выдающийся перформанс Крооса вызвал оживленную реакцию в соцсетях и прессе, а также поднял давнюю тему – почему же полузащитник покинул Мюнхен? Десять лет назад, летом 2014-го, исполнитель присоединился к "Реалу" за 25 миллионов евро, с тех пор принял участие в более чем 450 матчах и стал, - без преувеличения, - живой легендой. Неужели это не могло произойти и в родном клубе?

Учитывая нынешнюю форму "роттен", убеждены, что Тони сейчас бы не помешал Томасу Тухелю – возможно, это был бы как раз тот самый пазлик, благодаря которому команда не рассыпалась бы в текущем сезоне. Впрочем, история пошла другим путем, и нам приходится оценивать центрхава в прошедшем падеже. Так кто же виноват?

Кроос рассчитывал на уважение, но его не почувствовал

В 2013-м баварцы выложили за Марио Гетце 37 миллионов евро и сделали плеймейкера вторым по дороговизне трансфером в истории клуба (после Хави Мартинеса, который обошелся на 3 миллиона больше). Это все хорошо, но куда интереснее зарплата – 11,5 миллионов евро сразу вывели новичка в топ среди остальных партнеров по раздевалке.

И создали почву для размышлений – Франк Рибери, Арьен Роббен (оба – по 10,9 млн.), Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер (оба – по 9,8 млн. евро) зарабатывали немного меньше, хотя могли похвастаться существенным списком наград. В то же время такая разница объяснялась возрастом и потенциалом – как ни крути, Марио считался "золотым мальчиком" немецкого футбола, имел в распоряжении две серебряные салатницы, кубок Германии и индивидуальную награду Golden Boy. Что поделаешь, перспектива что тогда, что сегодня требует серьезных инвестиций.

Но опять же – деньги, которые получил Гетце, послужили мерилом качества, условным потолком, к которому необходимо тянуться. И на фоне всей этой истории – Тони Кроос, старший всего на два года, но с почти 5 миллионами евро в кармане. Разницу чувствуете? Это практически на уровне Данте, Рафиньи и Клаудио Писарро – персонажей важных, однако с нюансами: первые два являются защитниками, где свои стандарты ценообразования, перуанец же страховал Марио Манджукича.

Учитывая тот факт, что трудовой договор истекал летом 2015-го, Кроос логично задумался над пролонгацией и решил, что имеет право выдвигать определенные условия. А почему нет? Та же кампания 2012/13 выдалась довольно эффективной – примечательно, что наш герой закрыл собой десятку игроков с наибольшим количеством выделенного времени и принес 9+8 (если бы не травма, которая случилась в апреле 2013-го, то статистика была бы стопроцентно приятнее глазу).

Розыгрыш 2013/14 вообще отбросил любые сомнения относительно профессиональной готовности Тони. Многие справедливо критиковали Пепа Гвардиолу во главе "ФК Голливуд" (все же коллектив не особо спрогрессировал по сравнению с заделом, оставленным Юппом Хайнкесом), но вот Кроос нравился сильно. 51 матч, 3 931 минута (5-й показатель в команде), 4 гола и 9 результативных передач – разве не повод "включиться" менеджменту и договориться?

Фолькер Струт, агент полузащитника, признался, что правление не спешило идти на контакт – например, велся напряженный разговор с Маттиасом Заммером, который тогда занимал должность спортивного директора. "У нас прослеживались отличные отношения с Кроосом. Но ситуация стала очень эмоциональной, когда мы намекнули о наших намерениях относительно полноценных переговоров после чемпионата мира 2014-го года", - пояснил функционер.

Как потом рассказывал Струт, его клиент был настроен на "условия Алабы" – это примерно 6,5 миллионов евро. Впрочем, бывший президент Ули Генесс скептически отреагировал на известие и взялся выяснять, кто инициировал соответствующую сумму – или агент, или, собственно, лично Кроос. Тони подтвердил этот факт и воспроизвел диалог с Генессом в одном из подкастов: "Ко мне подошел Генесс и сказал, что то, что требовал мой агент, было наглым. Я ответил ему: "Возможно, это ваше мнение. Но это то, чего требуем МЫ, а не мой агент. Я думаю, он хотел услышать, требую ли я, или этого хочет Струт".

Штефан Райнарц, близкий друг Крооса, добавил еще такой эпизод, связанный с покойным Карлом-Хайнцем Румменигге – похоже, ключевой: "Мы не заплатим тебе больше 10-ти миллионов евро, потому что ты не игрок мирового уровня". Тони – мой друг, и я знаю, что не деньги заставили его уйти. Решение не повышать зарплату показало ему, что он не имеет полного доверия со стороны клуба. По сути, его уход был экономическим решением... но также и моральным. Тони знал, сколько зарабатывают Марио Гетце и другие представители его возрастной категории, но "Бавария" не захотела платить ему больше 10-ти миллионов евро. Кроосу нужна была уверенность, чтобы быть счастливым. Он знал, что является игроком мирового класса, и это стало переломным моментом".

Конечно, обидно слышать подобные слова. Когда-то Флорентино Перес отказал Клоду Макелеле в бонусах, потратил все на Дэвида Бекхэма, а затем на широкую общественность приуменьшил знаковость француза, чем задел его эго. Кроос не спровоцировал похожий скандал, но сделал выводы – никакого продолжения, только – уход.

Что интересно, потере исполнителя сопротивлялся Гвардиола. Мы привыкли видеть каталонца мюнхенской версии неким диктатором – вспомните бесцеремонную продажу Бастиана Швайнштайгера и некоторые кадровые перестановки в тренерском штабе, которые вызвали возмущение (Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт работал врачом более 40-а лет и был выставлен за порог).

Проблема в том, что в высоких кабинетах полностью контролировали и контролируют трансферную политику – именно поэтому Гвардиола с горем пополам продавил кандидатуру Тьяго Алькантары. Что касается Крооса, то Пеп отметил, что полузащитник оказался кирпичиком, необходимым для сохранения баланса в сезоне 2013/14.

"Для меня было большой честью быть его тренером. Я желаю всего наилучшего ему и его семье, добавлю, что спасибо за то, что он сделал для клуба в прошлом розыгрыше. В начале у меня было немало проблем, особенно в полузащите, но Тони всегда был рядом, когда был нужен. Он игрок "Баварии" навсегда", - подытожил специалист.

И только с годами Ули Генесс признал свою неправоту относительно Тони: "Клубу иногда приходится принимать трудные и, возможно, неправильные решения". Как видите, история разложила все на свои места.

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