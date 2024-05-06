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Увольнение тренера в последней части сезона Бундеслиги: Унион Берлин расстается с Белицей

Германия

Немецкий клуб уже назначил временного тренера

Увольнение тренера в последней части сезона Бундеслиги: Унион Берлин расстается с Белицей

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В понедельник "Унион Берлин" уволил главного тренера клуба Ненада Бьелица.

Поражение команды в матче против "Бохума" (3:4) стало последней каплей и руководство решило попрощаться с 52-летним специалистом.

Позже "Унион Берлин" объявил, что Марко Гроте возьмет на себя ответственность за команду Бундеслиги как временный тренер.

Марко будет готовить команду к предстоящему выездному матчу против "Кельна" в субботу.

51-летний Гроте с июля 2022 года возглавляет команду "Унион" U19 в А-Юниорской Бундеслиге. А также он уже работал и.о. тренера "Унион Берлин" в 2023 году.

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Ненад Бьелица Унион (Берлин)
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Источник:
fcunion_en
Опубликовал: Екатерина Власова
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