Увольнение тренера в последней части сезона Бундеслиги: Унион Берлин расстается с Белицей

В понедельник "Унион Берлин" уволил главного тренера клуба Ненада Бьелица.

Поражение команды в матче против "Бохума" (3:4) стало последней каплей и руководство решило попрощаться с 52-летним специалистом.

Позже "Унион Берлин" объявил, что Марко Гроте возьмет на себя ответственность за команду Бундеслиги как временный тренер.

Марко будет готовить команду к предстоящему выездному матчу против "Кельна" в субботу.

51-летний Гроте с июля 2022 года возглавляет команду "Унион" U19 в А-Юниорской Бундеслиге. А также он уже работал и.о. тренера "Унион Берлин" в 2023 году.

