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Боруссия Д согласовала трансфер эквадорского вундеркинда
Немецкий клуб подпишет долгосрочный контракт
twitter.com/FabrizioRomano
Дортмундская "Боруссия" в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним эквадорским полузащитником "Индепендьенте дель Валье" Джастином Лерма.
Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб полностью согласовал все условия трансфера и заплатит за игрока примерно 8 миллионов евро.
Джастин - третий самый молодой игрок в истории "Индепендьенте дель Валье". Дебютировал в основной команде клуба в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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