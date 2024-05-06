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Боруссия Д согласовала трансфер эквадорского вундеркинда

Германия

Немецкий клуб подпишет долгосрочный контракт

Боруссия Д согласовала трансфер эквадорского вундеркинда

twitter.com/FabrizioRomano

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Дортмундская "Боруссия" в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним эквадорским полузащитником "Индепендьенте дель Валье" Джастином Лерма.

Как сообщает Фабрицио Романо, немецкий клуб полностью согласовал все условия трансфера и заплатит за игрока примерно 8 миллионов евро.

Джастин - третий самый молодой игрок в истории "Индепендьенте дель Валье". Дебютировал в основной команде клуба в возрасте 15 лет и 11 месяцев.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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