Ещё один претендент. Баварию может возглавить экс-тренер Барселоны

Бывший наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде попал в шорт-лист "Баварии".

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенского клуба рассматривало кандидатуру Вальверде и экс-рулевого сборной Турции Штефана Кунца. Однако, пока что какие-либо конкретные детали о переговорах отсутствуют.

В настоящее время Вальверде работает с "Атлетиком". Под руководством 60-летнего специалиста баски завоевали в нынешнем сезоне Кубок Испании и занимают пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ernesto Valverde and Stefan Kuntz have been discussed internally at Bayern, though there's nothing concrete as of now. Kuntz is in concrete talks to become Canada head coach. Azerbaijan are also interested in him [@Plettigoal, @kerry_hau] pic.twitter.com/KDjsle3V6r