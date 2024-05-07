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Румменигге раскритиковал руководство Баварии относительно методов поиска нового тренера для клуба
Мюнхенцы уже не знают за кого цепляться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" ищет нового тренера с тех пор, как в конце сезона было принято решение распрощаться с тренером Томасом Тухелем. Недавно несколько желаемых кандидатов, таких как Хаби Алонсо (леверкузенский "Байер") или Ральф Рангник (менеджер сборной Австрии), отказались от этой должности. Много информации о поиске нового тренера неоднократно появлялось в СМИ. Легенда "Баварии" Карл-Гайнц Румменигге раскритиковал методы, которые использует нынешнее руководство клуба при поиске нового тренера.
"Когда мы подписали Пепа (Гвардиолу), мы работали над операцией в общей сложности шесть месяцев, и никто об этом не знал. Вы должны действовать стратегически, но без того, чтобы о каждом следующем шаге писали во всех газетах каждый день. В последнее время мы немного отклонились от нашего курса, как на поле, так и на уровне менеджмента. "Бавария" должна вернуть себе стабильность на всех уровнях, которая всегда была присуща ей. Вы должны помнить, что такие люди, как Ули (Хёнесс), Франц (Беккенбауэр) и я, стояли у руля этого корабля в течение ста лет, по крайней мере такое было мое ощущение. Трудно достичь такого долголетия на руководящей должности, но "Бавария" должна вернуться на путь преемственности", - цитирует легенду мюнхенского клуба немецкий Sky Sport.
Напомним, что двукратный обладатель "Золотого мяча" Карл-Хайнц Румменигге работал функционером в "Баварии" с 2002 года: сначала как вице-президент, а затем председатель правления клуба. Мюнхенцы за тот период выиграли немалое количество трофеев, в частности дважды становились победителями Лиги чемпионов.
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