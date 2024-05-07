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Румменигге раскритиковал руководство Баварии относительно методов поиска нового тренера для клуба

Германия

Мюнхенцы уже не знают за кого цепляться

Румменигге раскритиковал руководство Баварии относительно методов поиска нового тренера для клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" ищет нового тренера с тех пор, как в конце сезона было принято решение распрощаться с тренером Томасом Тухелем. Недавно несколько желаемых кандидатов, таких как Хаби Алонсо (леверкузенский "Байер") или Ральф Рангник (менеджер сборной Австрии), отказались от этой должности. Много информации о поиске нового тренера неоднократно появлялось в СМИ. Легенда "Баварии" Карл-Гайнц Румменигге раскритиковал методы, которые использует нынешнее руководство клуба при поиске нового тренера.

"Когда мы подписали Пепа (Гвардиолу), мы работали над операцией в общей сложности шесть месяцев, и никто об этом не знал. Вы должны действовать стратегически, но без того, чтобы о каждом следующем шаге писали во всех газетах каждый день. В последнее время мы немного отклонились от нашего курса, как на поле, так и на уровне менеджмента. "Бавария" должна вернуть себе стабильность на всех уровнях, которая всегда была присуща ей. Вы должны помнить, что такие люди, как Ули (Хёнесс), Франц (Беккенбауэр) и я, стояли у руля этого корабля в течение ста лет, по крайней мере такое было мое ощущение. Трудно достичь такого долголетия на руководящей должности, но "Бавария" должна вернуться на путь преемственности", - цитирует легенду мюнхенского клуба немецкий Sky Sport.

Напомним, что двукратный обладатель "Золотого мяча" Карл-Хайнц Румменигге работал функционером в "Баварии" с 2002 года: сначала как вице-президент, а затем председатель правления клуба. Мюнхенцы за тот период выиграли немалое количество трофеев, в частности дважды становились победителями Лиги чемпионов.

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Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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