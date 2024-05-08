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Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру после ухода с Боруссии
Неожиданный инсайд
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. Об этом проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.
Кроме того, бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри заявил во время интервью Canal+, что Ройс уведомил его об этом решении в личной беседе. Отмечается, что первые переговоры между сторонами уже прошли.
Напомним, что на прошлой неделе Ройс объявил, что покинет "Боруссию" этим летом на правах свободного агента после проведённых 12 лет в клубе.
В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл в составе "шмелей" 39 матчей, и отметился 8 забитыми мячами и 9 ассистами.
???????????? Marco Reus, considering to move to MLS after leaving Borussia Dortmund as free agent at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024
Samir Nasri revealed on Canal+ that Reus told him about potential MLS move as talks already took place. ???????????? pic.twitter.com/Zjz4BTjwJS
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