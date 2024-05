Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру после ухода с Боруссии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. Об этом проинформировал инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри заявил во время интервью Canal+, что Ройс уведомил его об этом решении в личной беседе. Отмечается, что первые переговоры между сторонами уже прошли.

Напомним, что на прошлой неделе Ройс объявил, что покинет "Боруссию" этим летом на правах свободного агента после проведённых 12 лет в клубе.

В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл в составе "шмелей" 39 матчей, и отметился 8 забитыми мячами и 9 ассистами.

