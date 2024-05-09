Директор Баварии: Все хотели увидеть немецкий финал ЛЧ, кроме польских судей. Будем болеть за Боруссию

Директор "Баварии" Макс Эберль высказался об эпизоде с отменой второго гола "Баварии" в ворота украинского голкипера Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2).

"Объяснять нечего. Сколько лет существует VAR? Сколько лет этому правилу офсайда? Для меня это крайне странно и сомнительно.

Он (главный арбитр - прим.) дал свисток, поэтому никакой видеоассистент не мог вмешаться, потому что эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Нам на это плевать.

По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила. Мы точно знаем, что происходит. Эпизод надо было доигрывать, а затем уже проверять. Все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов, кроме польских судей. Соответственно, будем держать кулачки за "Боруссию" в финале", - передаёт слова функционера Sky Sport Deutschland.