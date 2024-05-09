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Вольфсбург и Ливерпуль проявляют интерес к нападающему бельгийского Юниона
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Юнион Сент-Жилуаз" после замечательных выступлений в регулярном сезоне, где заняли первое место. Впрочем, в плей-офф за чемпионство, результаты "апачи" просели и они отстают на три очка от "Брюгге", который лидирует в турнирной таблице. Игроки "Юниона" своей игрой привлекают внимание другие клубы Европы уже несколько лет и этот сезон тоже не является исключением.
По информации немецкого издания, "Вольфсбург" и "Ливерпуль" нацелились на Мохамеда Амуру. Алжирец в составе бельгийского клуба проводит замечательный сезон - 23 гола и 7 передач в 44 сыгранных матчах. Впрочем, "волкам" и мерсисайдцам придется столкнуться с сильными конкурентами, такими как "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".
Добавим, что контракт Мохамеда Амуры с "Юнионом" рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 млн евро.
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