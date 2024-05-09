Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвис прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал
Сейчас мой агент общается с Баварией (с)
Фото: Bavarian Football Works
Защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса давно связывают с переходом в мадридский "Реал", и сообщалось, что это вопрос времени.
Дэвис ответил на вопросы журналистов по этому поводу. Он не исключил возможности перехода в испанский клуб, но при этом подчеркнул, что сейчас его агент сосредоточен на переговорах с "Баварией".
"Буду ли я играть в "Реале"? Сейчас мой агент общается с моим клубом. Что бы ни случилось, я буду очень благодарен "Баварии", - сказал игрок.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Лунин дал оценку волевой победе Реала над Баварией в Лиге чемпионов
- Байер установил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн