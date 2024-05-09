Дэвис прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

Защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса давно связывают с переходом в мадридский "Реал", и сообщалось, что это вопрос времени.

Дэвис ответил на вопросы журналистов по этому поводу. Он не исключил возможности перехода в испанский клуб, но при этом подчеркнул, что сейчас его агент сосредоточен на переговорах с "Баварией".