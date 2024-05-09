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Дэвис прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

Германия

Сейчас мой агент общается с Баварией (с)

Дэвис прокомментировал слухи о переходе в мадридский Реал

Фото: Bavarian Football Works

Новина українською

Защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса давно связывают с переходом в мадридский "Реал", и сообщалось, что это вопрос времени.

Дэвис ответил на вопросы журналистов по этому поводу. Он не исключил возможности перехода в испанский клуб, но при этом подчеркнул, что сейчас его агент сосредоточен на переговорах с "Баварией".

"Буду ли я играть в "Реале"? Сейчас мой агент общается с моим клубом. Что бы ни случилось, я буду очень благодарен "Баварии", - сказал игрок.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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