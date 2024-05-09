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Бавария хочет вернуть тренера, с которым выиграла требл
Ханс-Дитер Флик может вернуться в немецкий клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" продолжает активно искать замену главному тренеру команды Томасу Тухелю, который покинет клуб в конце этого сезона.
По информации Флориана Плеттенберга, немцы хотят вернуть Ханса-Дитера Флика. Ранее специалист планировал возглавить клуб за пределами Германии, но все изменилось. Сейчас тренер готов принять предложение "Баварии".
Напомним, что Ханс-Дитер возглавил немецкий клуб в 2019 году и в свой первый сезон выиграл требл. Специалист покинул команду в 2021 году.
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