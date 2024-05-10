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Байер установил новый рекорд среди европейских команд
Какой рекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine
Байер после матча с "Ромой" 2:2 в Лиге Европы установил новый рекорд по количеству матча без поражений.
Эта серия длится уже 49 матчей. Последнее поражение было в последнем туре чемпионата Германии против "Бохума", они тогда проиграли со счетом 3:0
Напомним, что "Байер" уже выиграл Бундеслигу, пробился в финал Лиги Европы и финал Кубка Германии.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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