Байер установил новый рекорд среди европейских команд

Байер после матча с "Ромой" 2:2 в Лиге Европы установил новый рекорд по количеству матча без поражений.

Эта серия длится уже 49 матчей. Последнее поражение было в последнем туре чемпионата Германии против "Бохума", они тогда проиграли со счетом 3:0

Напомним, что "Байер" уже выиграл Бундеслигу, пробился в финал Лиги Европы и финал Кубка Германии.