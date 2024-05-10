Штутгарт может выкупить арендованного игрока из берлинского Униона

"Штутгарт" этот сезон проводит настолько качественно, что не только обеспечил себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон, но также имеет шансы занять второе место в Бундеслиге. Руководство клуба немало игроков арендовало накануне нынешней кампании и планирует подписать с ними соглашения на постоянной основе.

В частности вингер Джейми Левелинг приятно поразил своей игрой в "Штутгарте" и футболист может подписать полноценный контракт с клубом. Для этого "швабы" должны будут перечислить около пяти миллионов евро берлинскому "Униону", у которого арендовали игрока.

Добавим, что в этом сезоне Джейми Левелинг провел 36 матчей, где отметился 4 голами и 7 передачами.