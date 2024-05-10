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Леонидас Стергиу может остаться в Штутгарте на постоянной основе

Германия

Об этом сообщает Kicker

Леонидас Стергиу может остаться в Штутгарте на постоянной основе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Швейцарец Леонидас Стергиу нынешний сезон проводит в аренде в составе "Штутгарта". Центрального защитника "швабы" арендовали летом прошлого года из "Санкт-Галлена" за 100 тысяч евро.

Леонидас Стергиу сначала в основном выходил на замену, впрочем, в конце сезона он все чаще начал выходить в стартовом составе. В дополнение игрок забил свой первый гол в составе швабов против "Баварии", которую победили со счетом 3:1. Руководство "Штутгарта" раздумывает над выкупом контракта игрока. Подписание на постоянной основе Леонидаса Стергиу обойдется немцам в 2 млн евро.

Добавим, что центральный защитник в этом сезоне в целом провел 17 матчей в составе "швабов" во всех турнирах.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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