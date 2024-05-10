Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леонидас Стергиу может остаться в Штутгарте на постоянной основе
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарец Леонидас Стергиу нынешний сезон проводит в аренде в составе "Штутгарта". Центрального защитника "швабы" арендовали летом прошлого года из "Санкт-Галлена" за 100 тысяч евро.
Леонидас Стергиу сначала в основном выходил на замену, впрочем, в конце сезона он все чаще начал выходить в стартовом составе. В дополнение игрок забил свой первый гол в составе швабов против "Баварии", которую победили со счетом 3:1. Руководство "Штутгарта" раздумывает над выкупом контракта игрока. Подписание на постоянной основе Леонидаса Стергиу обойдется немцам в 2 млн евро.
Добавим, что центральный защитник в этом сезоне в целом провел 17 матчей в составе "швабов" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Пробное тренерство Хаби Алонсо: ушел из Реала, раскрыл Субименди, поднялся в Сегунду впервые за 60 лет
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО