  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне

Германия

Серж Гнабри выбыл на неопределенный срок

Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри пропустит чемпионат Европы-2024, который начнется 14 июня.

Игрок получил травму во втором матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». По результатам медицинского обследования у футболиста повреждение задней поверхности бедра.

Это уже пятая травма Гнабри в этом сезоне. С сентября вингер сыграл в Бундеслиге лишь в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеБавария хочет вернуть тренера, с которым выиграла требл
По теме
yellow-arrow
ПСВ выкупил, арендованного у Баварии, хавбека
yellow-arrow
Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
yellow-arrow
Челси проявляет интерес к вингеру немецкого Штутгарта
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости