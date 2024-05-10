Бундеслига. 32-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Штутгарт 0:1

Гол: Гирасси 48

Аугсбург: Коубек – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Дорш (Михель, 75), Якич, Брайтхаупт (Энгельс, 75) – Варгас (Майер, 32) – Демирович, Титц (Бельо, 85)

Штутгарт: Нюбель – Стергиу, Антон, Ито, Миттельштедт – Штиллер, Мийо (Каразор, 84) – Левелинг (Мвумпа, 71), Фюрих (Чжон Ву Ен, 71) – Гирасси, Ундав (Руо, 84)

"Штутгарт" забрался на вторую позицию после уверенной выездной победы над "Аугсбургом". 26-й гол Серу Гирасси в кампании стал единственным в матче, но табло никак не отображает реальный перевес команды Себастьяна Хёнесса в этом игре. Завтра "Бавария" может вернуть себе второе место в случае набора очков в поединке с "Вольфсбургом", но "швабы" в любом случае будут бороться за серебро до последнего тура.

"Швабы" захватили тотальное преимущество с дебюта поединка, но несмотря на впечатляющую доминацию в первом тайме, сдвинуть нули с табло им не удалось. Привычно агрессивные "фуггеры" были зажаты на своей трети поля без шансов на контригру. В то время как гости при владении под 80% умудрялись атаковать динамично, растягивая узкий блок соперника (4-4-2) за счёт активных флангов.

Уже в дебюте Штиллер навесом с левого фланга нашёл на дальней штанге Левелинга, который не лучшим образом пробил сходу. С той же зоны в редкой контратаке Фюрих прорвался и пробил с острого угла рядом с дальней штангой. После фирменной стенки форвардов Ундав плотно пробил издали, заставив Коубека вступить в игру. А напоследок золотой шанс имел Левелинг, с позиции левого инсайда залетевшего в штрафную и пробившего в ближнюю штангу.

Давно заслуженный мяч пришёл сразу после перерыва. Мийо со своей половины зарядил идеальную диагональ на Гирасси, заставшую врасплох застывшую оборону "Аугсбурга". Пока Гауэлеу и компания смотрели футбол, Серу аккуратно принял мяч в штрафной, а вторым касанием пробил мимо вратаря в угол. В ответ хозяева сразу пошли вперёд большими силами и едва не пропустили второй. Гирасси протащил мяч в контратаке, подождал подключения Фюриха, после чего Крис не пробил Коубека в ближнем бою.

"Штутгарт" продолжил нагнетать, в то время как подопечные Йесса Торупа аж до 75-й минуты искали свой первый удар в створ. Но второй мяч отказывался идти в ворота Коубека, потому "швабы" в последние 15 минут перешли на удержание. Даже в таком режиме моменты были только у них. В частности, Силас в очередном контрвыпаде чудом не удвоил перевес за пару минут до конца основного времени. 0:1. Огромный игровой перевес "шваб" и не менее большие проблемы в реализации.