  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Дортмунд планирует переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд планирует переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем

Германия
Обновлено

Результат в финале ЛЧ также повлияет на дальнейшие переговоры

Боруссия Дортмунд планирует переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем

Фото: Borussia Dortmund

Новина українською

"Боруссия Дортмунд" собирается вести переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Эдином Терзичем. Об этом сообщает BVB Buzz.

Читайте такжеGlobe Soccer Awards объявила претендентов на звание лучшего тренера 2024 года

По информации источника, несмотря на выход "Боруссии Д" в финал Лиги чемпионов, руководство дортмундского клуба планирует обсуждать продление контракта не ранее первой половины следующего сезона. Отмечается, что руководство "Боруссии Д" довольно работой 41-летнего специалиста, однако их не устраивает пятое место в чемпионате Германии, которое команда занимает на данный момент.

Напомним, Терзич возглавил "Боруссию Дортмунд" в июле 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Аугсбург – Штутгарт 0:1. Огромный перевес, скромный счёт
yellow-arrow
ПСВ выкупил арендованного у Баварии хавбека
yellow-arrow
Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне
Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BVB Buzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости