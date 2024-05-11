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Боруссия Дортмунд планирует переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем
Результат в финале ЛЧ также повлияет на дальнейшие переговоры
Фото: Borussia Dortmund
"Боруссия Дортмунд" собирается вести переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Эдином Терзичем. Об этом сообщает BVB Buzz.
По информации источника, несмотря на выход "Боруссии Д" в финал Лиги чемпионов, руководство дортмундского клуба планирует обсуждать продление контракта не ранее первой половины следующего сезона. Отмечается, что руководство "Боруссии Д" довольно работой 41-летнего специалиста, однако их не устраивает пятое место в чемпионате Германии, которое команда занимает на данный момент.
Напомним, Терзич возглавил "Боруссию Дортмунд" в июле 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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