Боруссия Дортмунд планирует переговоры о продлении контракта с Эдином Терзичем

"Боруссия Дортмунд" собирается вести переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Эдином Терзичем. Об этом сообщает BVB Buzz.

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По информации источника, несмотря на выход "Боруссии Д" в финал Лиги чемпионов, руководство дортмундского клуба планирует обсуждать продление контракта не ранее первой половины следующего сезона. Отмечается, что руководство "Боруссии Д" довольно работой 41-летнего специалиста, однако их не устраивает пятое место в чемпионате Германии, которое команда занимает на данный момент.

Напомним, Терзич возглавил "Боруссию Дортмунд" в июле 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.