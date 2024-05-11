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Стало известно, сколько бонусов за Беллингема заработала Боруссия Дортмунд в этом сезоне

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Стало известно, сколько бонусов за Беллингема заработала Боруссия Дортмунд в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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За этот сезон "Боруссия Дортмунд" заработала около 10 миллионов евро бонусов благодаря Джуду Беллингему.

По имеющейся информации, "Боруссия Дортмунд" получит 10 миллионов евро по итогам текущего сезона. Всего же сделка предусматривает 30,9 миллионов бонусных выплат за Беллингема. Отмечается, что "желто-черная" команда может получить около 5 миллионов евро, если "Реал Мадрид" возьмет Лигу чемпионов.

Читайте такжеБеллингем повторил результат прошлого сезона по голам, потратив на это на 27 матчей меньше

Напомним, за этот сезон Беллингем сыграл в 39 играх во всех турнирах, отличившись 22 голами и 10 результативными передачами.

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Источник:
SkySport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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