Бундеслига. Кёльн цепляется за жизнь, Шешко забивает 6-й тур кряду

"Кёльн" продолжает цепляться за жизнь всеми возможными средствами. Сегодня подопечным Тимо Шульца была нужна победа, чтобы избежать досрочного вылета. И "козлам" удалось её добыть несмотря на то, что они ещё с дебюта горели "Униону" 0:2. При этом берлинцам тоже очень нужен был результат, ведь в случае набора 3 очков они бы практически гарантировали себе спасение.

Помимо драматургии матч был, скажем прямо, не самым ярким. Встретились две худшие атаки Бундеслиги, которые в основном угрожали только со стандартов. До перерыва все 3 мяча пришли с угловых: Кнохе забил головой после фирменного навеса Триммеля, после чего каждая из команд сфолила в своей штрафной после корнеров. А Фолланд и Кайнц были точны с 11 метров.

Второй тайм был бедным на моменты, но в концовке "Кёльн" таки добился своего. Сработали замены Шульца, ведь и авторы решающих голов, и ассистенты вышли с лавки. Ут после стандарта помог отличиться Тиггесу, после чего Майна на последних минутах ассистировал Даунсу на победный.

3:2. Впрочем, надежда у "козлов" всё равно слабая. Ведь для борьбы за место в плей-офф им нужно не только побеждать "Хайденхайм" в последнем туре, но и надеяться на 2 поражения "Майнца", который 7 туров идёт без поражений. Хотя некоторую помощь завтра может оказать Дортмунд, который наверняка попробует отомстить "карнавальникам" за несбывшееся чемпионство в финальном туре прошлого года.

В параллельных матчах такого запала не было и близко. Беньямин Шешко забил в 6-м туре кряду, добыв ничью для Лейпцига в матче с "Вердером". В случае победы в финальном туре РБ повторит клубный рекорд по набору очков. С тем же счётом 1:1 завершили свою дуэль и "Фрайбург" с "Хайденхаймом", и Гладбах с "Айнтрахтом".

Бундеслига. 33-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Унион 3:2

Голы: Кайнц 45 (п) Тиггес 87, Даунс 90+2 – Кнохе 15, Фолланд 19 (п)

Кельн: Швебе, Шмитц (Хайнц, 46), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц, Мартель (Ут, 61), Хусейнбашич, Алиду (Даунс, 75), Адамян (Тиггес, 46), Вальдшмидт (Майна, 20)

Унион: Реннов, Триммель (Юранович, 72), Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Тузар, 60), Гозенс, Хедира (Хаберер, 46), Шафер, Ааронсон (Холлербах, 54), Фолланд (Бедиа, 54)

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вердер 1:1

Голы: Шешко 61 – Зайвальд 35 (аг)

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Клостерманн (Битшиабу, 77), Лукеба, Хенрикс, Айдара (Ленц, 80), Зайвальд (Кампль, 64), Баумгартнер (Элмаз, 64), Поульсен (Шешко, 46), Опенда

Вердер: Цеттерер, Вайзер, Юнг, Велькович (Штарк, 78), Фридль, Агу (Деман, 68), Битенкур (Гросс, 88), Линен, Шмид, Дукш (Ковнацки, 88), Вольтемаде (Стаге, 68)

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Айнтрахт 1:1

Голы: Хак 9 – Эбимбе 35

Боруссия М: Омлин, Эльведи (Янчке, 85), Фридрих, Итакура, Скалли, Онора (Нетц, 58), Вайгль, Коне, Райтц (Нойхаус, 89), Хак (Херрманн, 88), Плеа (Чванчара, 57)

Айнтрахт: Трапп, Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Бута, 62), Гетце, Схири (Ларссон, 76), Шаиби (Нкунку, 76), Мармуш, Экитик (Ферри, 90), Кнауфф

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Хайденхайм 1:1

Голы: Доан 29 – Сесса 37

Фрайбург: Атуболу, Гульде (Макенго, 57), Кюблер, Кайтель, Гюнтер (Вайсхаупт, 78), Доан, Хефлер, Грифо, Шаллаи (Филипп, 89), Эггештайн, Грегорич (Хелер, 78)

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Гимбер, Ференбах (Мэлоуни, 66), Тойеркауф, Бесте (Бек, 89), Зесса (Пик, 74), Шеппнер, Динкчи (Доведан, 65), Пирингер (Томалла, 74)